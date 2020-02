Vigevano, stroncato dalla meningite in due ore

A Vigevano un uomo di 56 anni è deceduto per una probabile meningite da pneumococco. E’ successo nella serata di lunedì 3 febbraio 2020. A riportarlo è Giornaledipavia.it.

56enne stroncato dalla meningite

E’ deceduto in poche ore stroncato con ogni probabilità da una forma di meningite da pneumococco. Vittima un uomo di 56 anni che si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano intorno alle 17 di lunedì 3 febbraio 2020, con febbre a 40°, dolori articolari e difficoltà respiratorie.

Arrivato in gravissime condizioni

Inutile ogni tentativo da parte dei medici di salvargli la vita. Il 56enne arrivato già in gravissime condizioni. Accusando difficoltà respiratorie, è stato portato in terapia intensiva, e gli è stata applicata la maschera per l’ossigeno. I sanitari gli hanno subito applicato una flebo con dei farmaci per contrastare la febbre. Nello stesso tempo gli è stato prelevato del sangue e fatto una lastra ai polmoni.

I casi tra Bergamo e Brescia

Sul confine fra la provincia di Bergamo e quella di Brescia, a ridosso del lago d’Iseo, in un’area geografica circoscritta in una manciata di chilometri (nota come Basso Sebino), si sono verificati sette casi di infezione da meningococco in soli due mesi. Due i morti: una donna di 48 anni e una ragazza di appena 19.

