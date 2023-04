Vigili del Fuoco a Erba: un uomo è caduto nel Lambro.

Maxi mobilitazione di soccorsi questo pomeriggio, sabato 22 aprile 2023, in via Carducci a Erba, di fronte all'Iperal di via Volontari della Libertà. Presenti i Vigili del fuoco di Erba e gli specialisti fluviali di Como, la Polizia locale ma anche un'ambulanza per soccorrere un uomo che, da quanto è stato possibile apprendere finora, è caduto nelle acque del Lambro.

Dopo le 17 in zona della Malpensata un uomo di circa 40 anni, provo di documenti e di origini straniere, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe scivolato fino al torrente, dove poi è stato soccorso.