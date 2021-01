Vigili del Fuoco a Olgiate per tagliare dei rami pericolanti, sporgenti sulla strada dal parco privato di Villa Giardini.

Vigili del Fuoco a Olgiate per tagliare dei rami pericolanti sulla strada

Intervento dei Vigili del Fuoco questo pomeriggio, sabato 23 gennaio 2021, a Olgiate Comasco, all’incrocio tra via Roma e via Milano. Tre mezzi dei pompieri, compresa l’autoscala per arrivare in alto, sono intervenuti per tagliare alcuni rami pericolanti sulla strada che sporgevano dal parco privato di Villa Giardini, proprio all’altezza dell’intersezione tra la statale e via Milano. Per le operazioni di taglio in sicurezza, quest’ultima è stata temporaneamente chiusa all’incrocio con la statale. Il traffico è stato regolato dalla Polizia Locale. La viabilità è stata riaperta intorno alle 17.30.