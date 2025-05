Vigili del fuoco attivati per l’incendio di un'auto

Si è trattato di un incendio che ha coinvolto un’autovettura. Intervenuti Vigili del fuoco dal Comando di Como e da Appiano Gentile.

Auto in fiamme, incendio domato

Intervento di soccorso segnalato per l'ncendio di un'autovettura in un box a Beregazzo con Figliaro, precisamente in via Gaiada, nella notte, attorno all'1.30.

Due squadre di Vigili del fuoco provenienti da Appiano Gentile e due dal Comando hanno fatto evacuare dai piani sovrastanti quattro persone e un cane. Le persone sono state portate all'ospedale per accertamenti dal 118.