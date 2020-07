Vigili del fuoco si arrampicano per soccorrere una persona

Vigili del fuoco si arrampicano per portare soccorso a una persona all’interno di un’abitazione: intervento in corso ad Appiano Gentile.

Vigili del fuoco in azione in via Volta

La richiesta di intervento ha mobilitato i Vigili del fuoco di Appiano Gentile e di Como, in azione in questi minuti in via Volta. Necessaria l’autoscala per permettere di raggiungere una finestra situata al secondo piano di un edificio. Di fatto per i pompieri si è reso necessario arrampicarsi sino a riuscire ad accedere all’abitazione. A quanto risulta, il soccorso è stato chiesto a sostegno di una donna che risultava in difficoltà nell’appartamento.