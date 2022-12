Vigilia in piazza Libertà a ritmo di musica

Vigilia in piazza Libertà per trascorrere una serata all'insegna della convivialità.

Ritorna la vigilia della Pro loco

La vigilia natalizia in piazza cresce e si arricchisce di ottima musica. Il tradizionale appuntamento targato Pro loco, in collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione, è stato confermato. Volontari al lavoro, quindi, per la serata che avrà inizio alle 22 di sabato 24 dicembre: polenta e stracchino, vin brulè, pandoro e panettone offerti dal sodalizio soddisferanno i palati più esigenti. Immancabile il falò. Quest’anno sarà presente anche un Dj e Babbo Natale.