Villa Crivelli, un’altra asta andata deserta: il Castello di Inverigo non trova ancora un nuovo proprietario, la prossima vendita è stata indetta per maggio

Un Castello senza proprietario, prigioniero della sua storia e ormai sempre più in stato di abbandono. La tanto attesa asta per Villa Crivelli, una delle costruzioni storiche di Inverigo, si è conclusa (di nuovo) con un nulla di fatto. Nessun potenziale acquirente ha mostrato interesse per la proprietà e, ancora una volta, non sono state presentate offerte. Bisognerà attendere di nuovo, dunque, almeno fino a maggio. Tra un paio di mesi si terrà infatti la nuova asta, in cui si spera di avere finalmente qualche offerta. La situazione, va detto, non invita all’ottimismo.

