Villa Guardia, parchi e cimiteri chiusi anche dopo il 4 maggio

Villa Guardia, parchi e cimiteri chiusi fino al 17 maggio.

Lo ha reso noto top sindaco Valerio Perroni in un messaggio ai cittadini: “in vista della fase di riapertura parziale di lunedì 4 maggio vi comunico le decisioni assunte dalla Giunta su parchi, cimiteri e piattaforma ecologica.Tutti abbiamo fretta di tornare alla normalità e di guardare avanti, e ciò è ancor più comprensibile dopo aver dovuto sopportare tante limitazioni, tanto dolore, tanti lutti e tanta solitudine. Di fronte ad un virus tuttora sconosciuto che ha messo in ginocchio sia il sistema sanitario sia quello economico-sociale servono cautela, gradualità e lucidità. Perciò abbiamo il dovere morale di non vanificare i sacrifici e gli sforzi fatti finora. C’è quindi ancora bisogno di mantenere una certa distanza gli uni dagli altri e di limitare i nostri movimenti non necessari, solo così sarà possibile ritornare per gradi alla normalità. Finché non saranno disponibili una terapia efficace o, meglio ancora, un vaccino, il rischio di contagio persisterà e sarà per tutti noi necessario continuare a evitare qualsiasi occasione di assembramento, la fonte più pericolosa di nuovi focolai. Chiedo pertanto a tutti di collaborare e di pazientare ancora per qualche settimana, precisando che nell’assumere determinati provvedimenti il sindaco e la Giunta hanno agito e agiscono mettendo sempre al primo posto la salute pubblica. Fatte le dovute premesse, ecco qui di seguito i dettagli di quanto deciso e che entrerà in vigore da lunedì 4 maggio sino a domenica 17 maggio.

PARCHI

Rimarranno chiusi le aree gioco per bambini delle vie Turati, Varesina, Santa Caterina e Monte Spluga e i parchi Giuseppe Garibaldi e di via Mazzini.

CIMITERI DI CIVELLO E DI MACCIO

Entrambi i cimiteri rimarranno chiusi per lavori di posa di nuovi loculi interrati, nel rispetto della lettera G, punto 1, della circolare del ministero della Salute dell’8 aprile 2020. Saranno nel frattempo eseguiti i lavori di manutenzione da parte degli operai del Comune, dei volontari e degli Alpini che, nelle scorse settimane, hanno già provveduto a pulire le tombe e ad estirpare le erbacce. A tutti loro dobbiamo dire solo grazie. nSi precisa che i familiari avranno comunque accesso ai cimiteri in caso di cerimonia funebre di un loro caro”.