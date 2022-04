l'incidente

E' successo intorno alle 10.30 di questa mattina.

Villa Guardia, si ribalta con il quad: grave una 17enne.

Soccorsi in codice rosso questa mattina, sabato 30 aprile, a Villa Guardia. Da quanto è stato possibile apprendere fino a questo momento una giovane di 17 anni si è ribaltata mentre stava viaggiando su un quad nella zona attorno al raccordo della A59. Intorno alle 10.30 sono quindi stati chiamati d'urgenza i soccorsi e sul posto è arrivata un'ambulanza della Sos di Appiano Gentile insieme all'auto medica. Con loro anche una squadra di Vigili del Fuoco. La situazione della ragazza sarebbe seria, tanto che l'ambulanza l'ha trasportata in codice rosso (massima urgenza) in ospedale.