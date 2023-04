Oggi, venerdì 7 aprile 2023, a Villa Guardia un'auto con a bordo tre persone si è ribaltata mentre percorreva via per Gironico. Le tre persone sono state soccorse dal 118.

Villa Guardia: tre ragazzi si ribaltano con l'auto in via per Gironico

Avrebbe fatto tutto da solo il conducente della Polo nera che oggi si è ribaltata a Villa Guardia, più precisamente in via per Gironico intorno alle 17. Le tre persone ferite sono tre giovanissimi: tre ragazzi rispettivamente di 19, 18 e 17 anni.

Sul posto si è presentata in codice rosso la Croce Rossa di Lurate Caccivio insieme alla Polizia locale e ai Vigili del fuoco. I soccorsi sono poi rientrati in ospedale in codice verde.

Dopo qualche decina di minuti di chiusura la strada è stata riaperta e resa nuovamente percorribile.