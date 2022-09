Prestigioso riconoscimento per Villa Santa Maria, Centro Multiservizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza che ha sede a Tavernerio.

L'istituto è stato premiato con il Women Value Company Intesa Sanpaolo, categoria speciale del celebre Premio Marisa Bellisario istituita per valorizzare le piccole e medie imprese che investono su donne, gender equality e welfare aziendale.

Villa Santa Maria premiata con il Women Value Company della Fondazione Bellisario

Villa Santa Maria è stata selezionata in un’ampia rosa di aziende, 800 in tutta Italia, che hanno adottato azioni e servizi di conciliazione famiglia/lavoro; promuovono iniziative innovative volte a garantire ai dipendenti una serena gestione del loro tempo in azienda; attuano politiche flessibili di organizzazione del lavoro; attuano politiche retributive di merito non discriminatorie; promuovono piani di sviluppo e valorizzazione delle competenze e carriere femminili e si distinguono per la presenza di donne in posizioni manageriali o apicali; favoriscono la cultura della diversità di genere.

In tal senso Villa Santa Maria, con circa 300 tra dipendenti e collaboratori, è un esempio virtuoso: 62% di dipendenti donne e una componente femminile ancora più alta (67%) nei ruoli di maggiore responsabilità. Il premio Women Value Company, alla sesta edizione, punta a diffondere il messaggio che una maggiore partecipazione femminile al mondo del lavoro e dell’imprenditoria può rappresentare un fattore strategico per lo sviluppo del nostro Paese.

“Il settore sanitario registra sicuramente una maggiore propensione all’impegno da parte della componente femminile, ma se a Villa Santa Maria la presenza di donne in organico e nei ruoli di responsabilità è così preponderante è forse anche perché hanno dimostrato un pizzico di flessibilità in più in un contesto nel quale investiamo molto nel cambiamento e nella crescita delle persone, promuovendo in ciascuno quelle qualità umane e professionali che possono fare la differenza - spiega la Dr.ssa Gaetana Mariani, Presidente e Direttore Generale di Villa Santa Maria e Coordinatrice del Gruppo imprenditrici di Confindustria Como - La nostra esperienza ci dice che investire sulle donne e valorizzare le loro competenze, anche attraverso soluzioni di welfare che facilitano la conciliazione famiglia-lavoro, è una scelta vincente”.