Comunità in lutto per lo storico presidente della Pro Asso, Alessandro Villiger: aveva 99 anni

Villiger è stato una vera e propria figura di riferimento per il paese: al sodalizio ha dedicato tutta la sua vita, finché l'età glielo ha permesso.

La comunità di Asso piange lo storico presidente della Pro loco: Alessandro Villiger, per tutti “Sandro“, aveva 99 anni e si è spento martedì 23 settembre.

Riferimento per il paese

Villiger è stato una vera e propria figura di riferimento per il paese: al sodalizio ha dedicato tutta la sua vita, finché l’età glielo ha permesso. Tanto che era stato nominato presidente onorario della Pro Asso. Da instancabile presidente, era presente a tutte le manifestazioni e si occupava non solo dell’organizzazione degli eventi ma anche delle attività più concrete. Lo si vedeva sempre, infatti, intento ad attaccare i manifesti in occasione di un’iniziativa oppure nelle cucine per dare una mano ai volontari durante un evento.

“Sandro ha fatto tantissimo per Asso, la Pro loco è stata la sua vita – lo ricorda il presidente della Pro Asso da poco subentrato, Fabio Locatelli, che è anche storico presidente dell’Associazione Cacciatori – Quando ha dovuto lasciare gli è dispiaciuto tantissimo, fino all’ultimo è stata la sua passione. Da quando l’ho conosciuto si è dedicato anima e corpo alla Pro Asso, delegava poco ma si collaborava sempre bene con lui”.

Anche il sindaco Mirko Donadini Pina, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, ha voluto commemorare lo storico presidente Villiger: