Vince 1.000 euro al concorso "La Fortuna è di Tendenza"

Giovanni Giacalone è il vincitore del premio di mille euro in buoni spesa Max Factory, nell’ambito del concorso “La Fortuna è di Tendenza” che coinvolge tutti i 27 punti vendita del gruppo. L’iniziativa mette a disposizione dei clienti, ogni 20 euro di acquisti, una card del tipo gratta e vinci che permette di giocare per aggiudicarsi buoni spesa per un totale di 35.000 euro. Nel negozio di via Roma a Olgiate Comasco, sabato 2 ottobre il signor Giacalone sotto la patina

dorata ha trovato la gradita sorpresa della cifra più alta messa in palio: 1.ooo euro.

La sorpresa vincente

“Sono un cliente storico di Max Factory e sono felicemente sorpreso di ricevere questo premio per me e la mia famiglia”, ha dichiarato il fortunato vincitore. “Questa iniziativa è davvero importante per clienti abituali come me”. “Stiamo lavorando molto dal punto di vista delle promozioni, lo consideriamo un modo per continuare a coinvolgere la clientela nel nostro mondo e per sostenere la nostra filosofia cliente-centrica. Continueremo con iniziative di questo genere che culmineranno nella lotteria che organizzeremo a dicembre e che vedrà in palio tra gli altri premi un’automobile”, commenta Stefano Giorgetti, direttore generale Max Factory.

Il concorso “La Fortuna è di Tendenza” prosegue fino al 31 ottobre in tutti gli store Max Factory e fa parte delle iniziative speciali che il Gruppo, catena di megastore specializzata in abbigliamento e prodotti per la casa, riserverà ai propri clienti da qui ai prossimi mesi.