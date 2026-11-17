Accusato di furti, rapine e un tentativo di estorsione, il giovane ha violato anche il divieto di dimora ed è stato arrestato

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I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Como hanno rintracciato e arrestato un 19enne di origine tunisina, residente a Cadorago, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa il 10 novembre dal GIP del Tribunale di Como.

L’aggravamento

Il provvedimento è scaturito dalle numerose violazioni del divieto di dimora nell’intera provincia di Como, cui il giovane era stato sottoposto nell’ambito dell’operazione del 14 ottobre scorso.

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri e diretta dalla Procura della Repubblica di Como, aveva portato all’esecuzione di cinque misure cautelari per una serie di reati commessi tra marzo e luglio 2026. In quel contesto, il 19enne era stato ritenuto gravemente indiziato, in concorso con altri, di tre rapine, due furti e un tentativo di estorsione ai danni di sei persone, avvenuti nel territorio provinciale, in particolare nella zona del lungolago del capoluogo, nei pressi del Tempio Voltiano.

Le ripetute violazioni hanno quindi determinato l’aggravamento della misura con la custodia cautelare nella Casa Circondariale di Como.