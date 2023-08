Violano le norme di sicurezza e salute sul lavoro: 30mila euro di sanzioni

La Compagnia Carabinieri di Cantù, attraverso i reparti dipendenti sta eseguendo una serie di controlli ad attività commerciali in collaborazione con i militari del Nil di Como e del Nas di Milano. Denunciati il legale rappresentante di una società che gestisce un impianto sportivo e il titolare di un bar.

Violate le norme di sicurezza e salute sul lavoro in un impianto sportivo

I militari della Stazione Carabinieri di Cermenate con i colleghi del Nil e dei Nas, a conclusione degli accertamenti in seguito ad un servizio coordinato finalizzato alla verifica della regolarità del personale impiegato ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, hanno denunciato, in stato di libertà, un 59enne, legale rappresentante di una società che gestisce un impianto sportivo, per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e carenze strutturali, con la successiva segnalazione all'Ats di Como per le valutazioni di competenza.

Denunciato il titolare di un bar

Nell’ambito degli stessi controlli è stato denunciato in stato di libertà un 41enne, titolare di un bar, per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, omessa formazione dei lavoratori, mancata informazione in materia di sicurezza e rischi sul posto di lavoro.

Sanzioni per 30mila euro

Nel complesso sono state controllate due attività commerciali e 10 dipendenti, emesse sanzioni per circa 30mila euro, ed è stata sospesa un’attività commerciale per gravi violazioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro. I controlli proseguiranno per tutto il periodo estivo.