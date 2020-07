Nel pomeriggio di ieri, 2 luglio 2020, la Questura ha effettuato diversi controlli nel Comasco, per verificare l’applicazione delle misure anti-Covid.

Violate le misure anti-Covid sanzionati un bar e un minimarket a Como

Nella zona di via Milano alta, a Como, sono stati controllati due esercizi di somministrazione di cibi e bevande ed un minimarket. Un “Kebab” è risultato pienamente rispondente alla normativa anti-covid. Un altro bar invece è stato sanzionato con la chiusura per tre giorni a seguito del riscontro di gravi violazioni alla normativa vigente; dalla mancata misurazione della temperatura degli operatori e dei clienti intenti a consumare cibi e bevande al tavolo, alla mancata sanificazioni dei servizi e degli ambienti e degli apparecchi da gioco in occasione del cambio del cliente al servizio ai clienti da parte del personale senza mascherina indossata.

Chiuso per tre giorni anche un minimarket per molteplici violazioni, dalla mancata esposizione della informativa sulle misure di prevenzione, rilevamento della temperatura ai dipendenti, il personale di servizio ed i clienti non indossavano la mascherina, nei servizi igienici non era in funzione l’estrattore di aria, inoltre, le condizioni igieniche del locale non erano adeguate all’attività di vendita di generi alimentari e di macelleria svolta. Le violazioni sono state accertate e verificate con una prolungata opera di osservazione per verificare che non fossero situazioni momentanee e dovute a momenti di stanchezza a causa del caldo di questi giorni.

Villa Guardia ok tre agriturismi

Controllati tre agriturismi nella zona di Villa Guardia. Le strutture sono risultate in regola sia con le normative che con protocolli. Oltre all’attività sanzionatoria, è stata effettuata anche una attenta opera di sensibilizzazione, sono stati forniti suggerimenti operativi per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti.