Violazione decreto Coronavirus: 202 persone denunciate nel Comasco

Dalla pubblicazione del decreto sul Coronavirus ad oggi, sabato 14 marzo 2020, sono 2020 le persone denunciate nel Comasco.

Attivato un fitto sistema di controlli per prevenire comportamenti che possono rivelarsi non in linea con le prescrizioni e le altre cautele contemplate dal provvedimento. Il dispositivo messo a punto che si avvale della collaborazione di tutte le Forze di Polizia, comprese le Polizie Locali, chiamate a concorrere nella verifica dell’osservanza delle cennate prescrizioni sulla base di specifici piani di controllo, condivisi con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri ha consentito di controllare 39mila 101 persone e denunciarne 2020. Controllati anche 280 esercizi commerciali, di cui quattro sanzionati.