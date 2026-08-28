Violazioni della sicurezza e lavoratore in nero: attività sospesa

Nella giornata di mercoledì 26 agosto 2026, i Carabinieri della Stazione di Cermenate, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Como e ispettori I.T.L, hanno effettuato un accesso ispettivo in un’attività commerciale a Vertemate con Minoprio, riscontrando violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e la presenza di un lavoratore “in nero”.

I provvedimenti

L’amministratore unico della società, un cittadino di origine cinese, è stato deferito in stato di libertà per non avere adottato le previste misure per il primo soccorso. Inoltre l’attività è stata sospesa per “lavoro nero in misura superiore al 10% dei dipendenti”, e sono state comminate sanzioni per un totale di circa 12mila euro.

L’attività di controllo

Le periodiche verifiche delle Stazioni Carabinieri del territorio in sinergia con personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, aventi prevalente funzione preventiva, rientrano in una più ampia attività di controllo condotta dai Carabinieri delle Stazioni presenti capillarmente sul territorio provinciale, in sinergia con il reparto specializzato del NIL, con particolare attenzione ai settori maggiormente esposti al rischio infortunistico, primo fra tutti quello edile. L’Arma dei Carabinieri prosegue con costante impegno l’attività di vigilanza e prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro, ritenendo fondamentale il rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni, soprattutto nei contesti lavorativi a più elevato rischio.

I controlli proseguono

Analoghe attività di controllo proseguiranno nei prossimi mesi, al fine di garantire un’azione continua ed efficace di prevenzione e contrasto alle violazioni in materia di sicurezza e legalità nei luoghi di lavoro.