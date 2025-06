Violazioni di domicilio nell'Erbese: foglio di via per un 20enne. Questo il provvedimento emesso dalla Polizia di Stato: il giovane non potrà entrare nei Comuni di Erba, Ponte Lambro, Albese con Cassano, Alserio , Albavilla, Pusiano ed Eupilio per tre anni.

Era stato segnalato da alcuni cittadini

La Polizia di Stato di Como, ha emesso ieri un foglio di via obbligatorio a un 20enne marocchino, residente nel Lazio e con precedenti di polizia, che si era reso responsabile di una serie di violazioni di domicilio nelle zone limitrofe a Erba. Gli episodi avevano provocato apprensione nei cittadini, che lo avevano segnalato al 112 NUE e poi tenuto sott’occhio per farlo assicurare dai Carabinieri di Erba che erano poi intervenuti.

La richiesta del provvedimento amministrativo, redatta dal Comando Stazione dei Carabinieri di Erba, è stata posta all’attenzione del Questore di Como Marco Calì, che lette le motivazioni, ha firmato il foglio di via per il 20enne. Il F.V.O. gli vieterà di fare ritorno, per la durata di tre anni, nei comuni di Erba, Ponte Lambro, Albese con Cassano, Alserio , Albavilla, Pusiano ed Eupilio.