Violazioni sulla sicurezza e lavoro in nero, attività sospesa per un ristorante

A seguito delle irregolarità riscontrate, i Carabinieri hanno adottato il provvedimento di sospensione dell'attività del ristorante.

Ristorante chiuso e ammende

Nella serata di domenica 2 marzo, i militari della Stazione di Lurate Caccivio, congiuntamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como, del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Milano e personale civile dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como, hanno condotto un servizio di ispezione presso alcuni esercizi pubblici e aziende commerciali di Lurate Caccivio. Nel corso delle ispezioni svolte dai militari, sono emerse gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e impiego di lavoratori irregolari a carico di un ristorante. Il titolare, un olgiatese 24enne, è stato denunciato per mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, omessa formazione dei lavoratori, mancato accertamento dell'idoneità dei lavoratori alle mansioni svolte ed impiego di due lavoratori "irregolari" sui quattro presenti. A seguito delle irregolarità riscontrate, i Carabinieri hanno adottato il provvedimento di sospensione dell'attività del ristorante, oltre che aver comminato ammende per un totale di 23.920,49 euro.

Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali altre violazioni e responsabilità.