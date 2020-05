Violento frontale a Tradate: feriti gravemente papà e figlio di Appiano FOTO

Violento frontale questa mattina poco dopo le 9 nella zona industriale di Tradate. Un furgone e un camioncino si sono scontrati in via Monte S. Michele davanti alla ditta Reflex. Quattro i feriti, due sono stati trasferiti in elisoccorso. La circolazione stradale è ancora bloccata.

Violento frontale a Tradate

Stando alle prime indiscrezioni, i rilevi sono ancora in corso, un furgone proveniente da Abbiate si è scontrato violentemente contro un camioncino che arrivava dal senso opposto. L’impatto è avvenuto poco dopo la rotonda di via Saporiti alle porte della zona industriale.

Atterrano due mezzi dell’elisoccorso

La macchina dei soccorsi è subito entrata in azione. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i Vigili del fuoco di Saronno e Tradate per liberare gli occupanti dalle lamiere contorte dei veicoli. Vista la gravità sono atterrati in zona due mezzi dell’elisoccorso.

Due feriti in codice rosso

Quattro gli uomini feriti di 29, 40, 47 e 69 anni, tutti trasferiti in ospedale. A bordo di uno dei mezzi c’erano papà e figlio di Appiano Gentile, rispettivamente 69 e 29 anni. Entrambi sono stati portati in codice rosso all’ospedale. La Polizia locale intervenuta in forza sul luogo dell’incidente per i rilievi. La circolazione stradale è stata bloccata e il traffico deviato nella zona industriale.