Oggi, venerdì 5 maggio 2023, a Cantù si è verificato un violento incidente tra un auto e una motocicletta. Ferito il motociclista e la bambina di 2 anni a bordo dell'auto è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Violento impatto tra auto e moto a Cantù: in ospedale il motociclista e una bambina di 2 anni

Il sinistro si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 15.15 in via Borgognone a Cantù all'altezza dell'incrocio con via Paradiso. Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto, ma sembrerebbe che la motocicletta, guidata da un uomo di 28 anni, proveniva dalla rotonda e viaggiava in direzione Figino Serenza, mentre l'automobile usciva da una via secondaria.

L'impatto, non indifferente, ha coinvolto prima di tutti il motociclista che però non dovrebbe essere in pericolo di vita. Infatti, è stato trasportato in codice giallo, media gravità, all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. A trasportarlo un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense.

Sul posto però si sono presentate anche un'auto medica e un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo, che invece ha preso in carico le cure della bambina di due anni e della madre di 35, quest'ultima ancora sotto shock.

Insieme ai soccorsi anche la Polizia locale di Cantù per la gestione del traffico e la messa in sicurezza della zona.

Il luogo dell'incidente