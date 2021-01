Violento scontro a Luisago, l’auto con tre giovani a bordo si ribalta

Spettacolare scontro sabato sera in via Risorgimento a Luisago. Due auto si sono urtata e una si è ribaltata sul fianco. Attimi di paura per i tre occupanti, due giovani di 20 e 34 anni e una ragazza di 33 anni.

Incidente a Luisago, un’auto si ribalta

Erano circa le 21.41 di sabato 30 gennaio 2021 quando, per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate all’incrocio di via Risorgimento a Luisago ( Portichetto) e una si è ribaltata fermandosi su un fianco. Si era temuto all’inizio il peggio per i tre occupanti, due giovani di 20 e 34 anni, e dell’amica di 33 anni. Sul posto infatti sono intervenute in codice rosso ( massima gravità) due ambulanze.

Pompieri e sanitari in via Risorgimento

Nonostante la violenza dell’urto i tre giovani a bordo non si sono procurati ferite particolarmente serie e sono stati medicati e assistiti dal personale del 118 sul posto. Per nessuno dei tre è stato necessario il ricovero ospedaliero. Sul luogo teatro dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Como e i Carabinieri della compagnia di Cantù, a cui spetta ora la ricostruzione di quanto accaduto. La circolazione ha subito rallentamenti fino alla rimozione dei mezzi.