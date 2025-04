Violento scontro tra due auto, un ferito grave

Nottata di grandi preoccupazioni a Figino Serenza per un incidente che ha coinvolto due auto: si segnalano cinque feriti, tra cui uno grave

L'incidente

Il sinistro è avvenuto poco prima dell'1, nella notte tra venerdì e sabato, lungo via Vico Necchi, all'incrocio con via Alfieri, a Figino Serenza. Secondo quanto è stato appurato finora dalle Forze dell'ordine intervenute sul posto, l'incidente ha coinvolto due vetture. Uno scontro molto violento che ha fatto scattare l'allarme in codice rosso, anche perché si segnalava la presenza di una persona incastrata

E così, sul posto, oltre ai Carabinieri, a tre ambulanze e a un'automedica, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per liberare la persona

I feriti sono cinque: tre ragazze di 23 anni, una di 24 e un ragazzo del quale ancora non si conosce l'età. Tutti sono stati portati in ospedale, tra il San Gerardo di Monza, Desio e il Sant'Anna, uno è in gravi condizioni