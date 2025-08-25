Violenza a Cantù, Nicola Molteni: “Nessuna tolleranza"

Sul territorio

Il commento del sottosegretario al ministro dell’Interno per l’episodio che ha visto coinvolti e feriti tre militari.

Atti violenti a Cantù, Nicola Molteni annuncia un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo del territorio e contrasto all’immigrazione irregolare.

Molteni sull’atto di violenza: “Vicinanza ai tre militari"

Dopo la violenza in città del week-end appena trascorso, è intervenuto il sottosegretario al ministro dell’Interno Nicola Molteni con parole perentorie: “Mi sono confrontato immediatamente con il prefetto di Como Corrado Conforto Galli, il questore Marco Calì e ho sentito il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Como Giuseppe Colizzi per sincerarmi delle condizioni di salute dei tre militari della stazione di Cantù feriti durante la colluttazione per sedare la violenza di un cittadino di origine marocchina con numerosi precedenti penali a carico poi arrestato. Nessun allarmismo, ma la risposta delle istituzioni e delle forze di polizia sarà immediata, risoluta e ferma di fronte ai fatti di violenza straniera che hanno colpito la città di Cantù e il territorio comasco in questo week-end".

Tavolo di lavoro per parlare di sicurezza

Molteni continua: "In settimana sarà convocato un importante tavolo interforze sulla sicurezza con le autorità provinciali e locali per mettere in campo risposte solide e tempestive rispetto ai fatti di criminalità di queste ore. Solidarietà, vicinanza e gratitudine ai tre militari dell’Arma rimasti feriti, il criminale straniero è stato invece prontamente arrestato. L’ennesimo atto criminale con furti e danneggiamenti a opera di un cittadino di origine straniera, si somma ad altri due episodi di violenza con accoltellamenti consumati nel fine settimana nella città di Cantù, sempre con protagonisti immigrati e stranieri in riferimento ai quali le autorità stanno investigando. Ormai oltre il 50% dei reati predatori su strada sono commessi da stranieri che rappresentano il principale pericolo di allarme sociale per la sicurezza della comunità locale e nazionale. Contrastare l’immigrazione illegale è la precondizione per rafforzare la sicurezza nelle città. Ringrazio i militari e le forze di polizia per il costante presidio del territorio anche grazie a un importante rafforzamento degli organici di polizia e carabinieri operati in questi anni grazie al Governo. Nei prossimi giorni ci sarà un ulteriore rafforzamento dell’attività di controllo del territorio e di contrasto all’immigrazione irregolare. Su Cantù non ci sarà nessun cedimento alle richieste di chi vuole portare in città modelli di accoglienza migratoria fallimentari, ideologici e negativi per la sicurezza della comunità. La Lega non lo consentirà mai. Nessuna tolleranza e nessuna impunità per chi porta delinquenza e violenza, paura e terrore nelle nostre città”.