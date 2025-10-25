Violenza in via Colombo: giovane accoltellato

Attimi di paura nella notte a Cantù, non lontano dal centro città.

L’accoltellamento

Dalle informazioni che è stato possibile raccogliere, un giovane di 19 anni è stato accoltellato vicino all’Irish pub che sorge nei pressi del centro città. Il fatto si è verificato una decina di minuti prima delle 22 di ieri, venerdì 24 ottobre. A riportare la ferita da arma bianca un ragazzo residente in città.

I soccorsi

Sul posto è arrivata in codice giallo un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e l’autoinfermieristica. Con i mezzi di soccorso sono arrivate anche le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Cantù. I militari stanno indagando sull’episodio. Il giovane è stato portato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.