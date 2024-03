Violenze alla collega di lavoro: sette anni di carcere per un 67enne

Aveva abusato in più occasioni della collega ventenne: Vito Antonio Salesiano, 67enne di Mariano Comense, è stato condannato a sette anni di carcere. La sentenza è stata pronunciata nella mattinata di giovedì 28 marzo in Tribunale a Como e riguarda le reiterate violenze sessuali che l’uomo aveva perpetrato nei confronti di una collega ventenne presso un supermercato del territorio.

Gli episodi erano avvenuti in un supermercato dell'Erbese

Il 67enne, che presso il supermercato lavorava come guardia giurata, aveva abusato più volte della giovane impiegata dell’esercizio: le violenze si erano consumate nell’arco di tre settimane circa, il 19 aprile, il 23 aprile e il 5 maggio 2023. In tutte le occasioni la guardia giurata avrebbe chiesto alla collega di raggiungerlo nel parcheggio interrato, per poi abusare di lei. Nel primo episodio la giovane era stata rinchiusa in uno sgabuzzino, poi l’uomo era ricorso alle minacce per costringerla nuovamente a incontrarlo e compiere gli abusi. Minacce che avevano terrorizzato la ragazza per dissuaderla dal raccontare quanto stava subendo: il collega le aveva infatti promesso che, se avesse parlato delle violenze subite, la avrebbe fatta licenziare.

La giovane, nonostante lo shock, aveva trovato la forza di raccontare la violenza ad alcuni colleghi e successivamente di denunciare ai Carabinieri: una denuncia dalla quale era emersa anche la soggezione psicologica a cui era sottoposta. Le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Cantù avevano portato alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo, lo scorso 27 maggio, con ipotesi di reato di violenza sessuale.

Il processo in primo grado, conclusosi in Tribunale a Como lo scorso giovedì, è terminato con la condanna dell’uomo a sette anni, oltre al risarcimento della vittima per una somma provvisionale di 25mila euro: la somma sarà definita prossimamente.