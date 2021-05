Visita speciale per i bimbi della Pediatria del Sant’Anna da parte degli agenti della Polizia di Stato

I piccoli pazienti ricoverati nella Pediatria dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, presidio di Asst Lariana, hanno ricevuto in questi giorni una visita lampo speciale.

Nel reparto, il direttore sanitario di Asst Lariana, Matteo Soccio e il primario Angelo Selicorni, hanno accompagnato l’ispettore Sergio Iaccino, comandante del Posto di Polizia dell’ospedale Sant’Anna, e alcuni agenti della Polizia di Stato di Como, che hanno consegnato una serie di regali ai bambini presenti.

“Esserci sempre ed essere vicini alla gente – osserva Iaccino – è la nostra missione, con particolare attenzione per le categorie più fragili come i bambini ricoverati in ospedale. Con l’occasione ringraziamo il personale sanitario tutto che da oltre un anno sostiene in prima persona il peso di questa emergenza sanitaria”.