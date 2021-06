A partire da lunedì 28 giugno 2021 coloro che hanno prenotato una visita ad un ospite di una struttura residenziale, potranno eseguire il tampone antigenico rapido anche presso le farmacie aderenti.

Visite ai parenti nelle Rsa: ora il tampone antigenico rapido si può fare in farmacia

La prenotazione dell’appuntamento potrà essere effettuata contattando il call center regionale e, da lunedì 5 luglio, in autonomia attraverso il portale www.prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/prenota-tampone-rapido. Sarà necessario consegnare in farmacia il modulo di autodichiarazione, scaricabile sul sito di ATS Insubria al link www.ats-insubria.it/news/6576-punti-tampone-in-regime-ssr-dedicati-ai-test-per-le-visite-agli-ospiti-delle-strutture-residenziali. Sul portale di Federfarma www.federfarmalombardia.it/servizi/tamponi-rapidi/ è disponibile l’elenco delle farmacie che erogano la prestazione in regime di SSR.

Si potenzia e completa così l’offerta definita dalla DGR 4864/2021. L’erogazione dei test presso le farmacie territoriali, si affianca infatti al servizio proposto dagli erogatori pubblici e privati accreditati e a contratto per Servizio di Medicina di Laboratorio, dalle RSA (se ne hanno fatto richiesta e limitatamente alle visite dei propri ospiti) e dalle postazioni tampone già attive sul territorio:

· ASST Sette Laghi, Ospedale di Circolo - Varese - palazzina 13 - da lunedì a venerdì dalle 12.15 alle 13.15. L'accesso è consentito solo su appuntamento da richiedere a tamponicovid@asst-settelaghi.it .

· Caserma Ugo Mara - Solbiate, Via per Busto 20 - da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (la postazione sarà attiva fino al 30.06.2021).

· ASST Lariana - Como, Via Napoleona 60 - postazione drive through - da lunedì a sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (attività sospesa nei giorni festivi).

· ASST Lariana - Presidio Ospedaliero di Menaggio, Via V. Casartelli 7- postazione drive through all'interno del parco - dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 (attività sospesa nei giorni festivi)

Secondo quanto definito dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 maggio 2021, l’ingresso per i visitatori nelle strutture residenziali è consentito se si è in possesso della certificazione verde Covid-19. Il documento, oltre che con il tampone negativo eseguito nelle 48 ore antecedenti, si ottiene a seguito del completamento del ciclo vaccinale (validità 9 mesi), dopo quindici giorni dalla prima somministrazione della vaccinazione (validità fino alla data della seconda somministrazione) o con l’attestazione di guarigione dal Covid (validità di sei mesi dalla data di fine isolamento).