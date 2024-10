Viti gettate sull'asfalto, auto danneggiate da ignoti vandali

Viti gettate sull'asfalto allo scopo di danneggiare le auto: il gesto è di ignoti vandali ed è stato compiuto a Montorfano tra giovedì e venerdì.

Vandali in via San Bartolomeo e via Brianza: auto danneggiate con le viti

Numerose le segnalazioni pervenute nelle scorse ore da residenti e automobilisti che si sono ritrovati le gomme danneggiate da alcune viti gettate sulla strada tra le vie San Bartolomeo e via Brianza. Il gesto sarebbe deliberato e non involontario: le viti gettate sull'asfalto erano infatti nuove, probabilmente posizionate con l'intento di bucare le gomme alle auto in transito. Un atto vandalico, quello compiuto a Montorfano, che purtroppo in passato è stato perpetrato in altri Comuni del territorio.

Nella giornata di ieri, venerdì, numerose sono state le segnalazioni agli uffici comunali di Montorfano affinché si provvedesse quanto prima alla pulizia delle strade per evitare che altre auto fossero danneggiate dalle viti sull'asfalto.

Il sindaco Giuliano Capuano ha reso noto tramite i suoi canali ufficiali, che, nella giornata di ieri (venerdì) è stata ultimata la pulizia delle strade e l'eliminazione delle viti.

"Abbiamo ripulito l'intera Via S.Bartolomeo dalla Via Brianza sino all'incrocio con Via Alzate, con la spazzatrice di Service 24. Ringraziamo per le segnalazioni trasmesse", le parole del primo cittadino montorfanese.

(Nella foto un tratto di via Bartolomeo)