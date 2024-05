"Vivere" ufficializza la squadra: i nomi di tutti i candidati in corsa

La lista "Vivere Lurate Caccivio" è pronta, Isabella Dominioni presenta la squadra.

"Vivere" presenta la squadra

"In questi dieci anni abbiamo fatto tanto, ma non possiamo dire che il lavoro sia concluso, perché il Comune è come una casa e, in una casa, ci sono sempre cose da sistemare, progetti da attuare, persone da accogliere - esordisce il candidato sindaco - Personalmente, negli ultimi due mandati da vicesindaco ho dedicato ogni giorno al Comune, così come Anna (l’attuale sindaco Gargano, Ndr), perché in un paese esser presenti è fondamentale ed è una buona abitudine che non voglio perdere".

Una lista quasi del tutto rinnovata

All’interno del gruppo, come già ampiamente dichiarato dal diretto interessato, troviamo anche l’assessore Luca Bianchi. "È così che accanto a me e a Luca si è formato un gruppo composto da gente nuova, con competenze varie e qualificate, disposta a impegnarsi a fondo. Insomma, una lista veramente civica". La parola chiave è "unione". "Ciò che ci unisce è la trasparenza di fondo e l’esser un gruppo coeso, non frutto di alleanze elettorali. In più, a differenza che in passato, non dobbiamo esser creduti sulla parola, perché per noi parlano i fatti, ciò che in questi anni è stato realizzato e i progetti già avviati riguardo il futuro. Per quanto riguarda la squadra, una parola voglio dedicarla a Luca Bianchi, assessore al Verde pubblico, anch’egli una presenza costante sul territorio, quasi sempre in bicicletta. Luca è stato ed è super perché ha saputo coinvolgere decine di volontari, impegnati in tante piccole e grandi manutenzioni. Ecco, loro sono l’orgoglio maggiore del nostro gruppo e meritano davvero la gratitudine di tutti".

I nomi dei candidati consiglieri

I restanti componenti della lista "Vivere" sono Mauro Volontè, commerciante, Silvia Ceccarelli, direttrice di biblioteca universitaria, Silvia De Agostini, impiegata tecnica, Omar Ferloni, ingegnere e architetto, Anna Maria Colagrande, professoressa di lettere, Filippo Mandaglio, studente e florovivaista, Massimo Fontana, dirigente e atleta per passione, Bernardo Spoto, ispettore di polizia in pensione e appassionato di storia, Mario Antonio Clerici, storico volontario Cri, Ausilia Rossi, presidente del Comitato gemellaggi, e Andrea Maspero, direttore di banca. La lista verrà presentata lunedì 6 maggio, alle 20.45 alla cooperativa "L’Ancora".