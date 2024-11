Vivevano in 6 in 35 mq: appartamento sgomberato a Cabiate

Blitz di Polizia locale e Carabinieri in un appartamento sovraffollato a Cabiate.

L’operazione ha coinvolto sei uomini delle Forze dell’ordine nella prima mattinata di mercoledì 6 novembre 2024.

Gli agenti sono intervenuti in una casa di circa 35/40 metri quadri dopo aver approfondito una pratica burocratica inoltrata al Comando di Polizia locale da un cittadino di origine straniera.

Quest’ultimo, che risultava non abitare nella casa che aveva preso in affitto, è sospettato di aver subaffittato il locale in violazione di svariate norme e regolamenti.

