Volley, Cermenate sconfigge Tradate e rovina la festa della promozione

Cermenate torna vittoriosa dalla trasferta a Tradate rovinando la festa promozione delle varesotte.

Volley, sconfitta per tradatesi

Avvio di primo set equilibrato fino al 9, quando è Tradate a prendere in mano il gioco (13-9, 21-11). Cermenate non reagisce lasciando alle padrone di casa il parziale (25-15). Si risvegliano le comasche nel secondo parziale. Partono infatti forte le virtussine (0-6, 2-10). Tradate non riesce a ricucire (8-16, 12-20) e Cermenate vince senza problemi 15-25 il parziale. Le comasche ci prendono gusto ed anche nel terzo set mantengono sempre la testa: 4-6, 7-11, 12-14, 13-17, 16-20, 17-23, vincendo il parziale 18-25. Nel quarto set partono avanti le padrone di casa (6-2). Cermenate non si scoraggia ed, azione dopo azione, ricuce, impattando sul 12-12. Tradate sembra subire la rimonta, lasciando allungare le comasche (13-17, 18-22). Ma nel finale si blocca Cermenate.

Cermenate chiude con una vittoria: "Ennesima battaglia vinta"

Le padrone di casa ne approfittano e dal 18-23 ribaltano il parziale andando a vincere 25-23. Il tiebreak parte all’insegna delle comasche (2-5, 5-9). Tradate prova a rimettere tutto in discussione, portandosi ad un punto (13-14). Ma è di Cermenate l’ultimo punto che chiude il parziale 13-15 e l’incontro 3-0. Coach Rutigliano commenta così l’incontro: “Ennesima battaglia vinta. Quest’anno ci siamo tolti veramente tante soddisfazioni. C’è il rammarico di non essere riusciti a chiudere il quarto set, facendoci prendere un po’ dall’agitazione e commettendo troppi errori. Complimenti veramente a questo gruppo fantastico. Abbiamo combattuto alla grande. Mi dispiace per Tradate che voleva festeggiare la promozione, ma noi dovevamo assolutamente fare la nostra partita. E abbiamo dimostrato in campo di essere una squadra molto solida e combattiva. Brave ragazze!”. Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Union Volley Mariano sabato 25 marzo 2023 alle ore 20.30 a Cermenate (CO).

INFO MATCH

21^ Giornata Serie C Femminile - FIPAV Lombardia