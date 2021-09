Volontari Antincendio Boschivo sempre al lavoro: ripuliti i sentieri della Valle del Cosia. Intervento dei volontari Aib di Tavernerio nella giornata di ieri, sabato 4 settembre 2021.

Volontari Antincendio Boschivo sempre al lavoro: ripuliti i sentieri della Valle del Cosia

Instancabile l'impegno dei volontari Antincendio Boschivo di Tavernerio, gruppo afferente alla Comunità Montana Triangolo Lariano: nella mattinata di ieri, un gruppo di volontari Aib si è impegnato nella pulizia della Valle del Cosia. I volontari, partendo da via Donizetti a Tavernerio, si sono addentrati fino alla valle del Cosia, per eseguire interventi di pulizia e manutenzione dei sentieri boschivi. Interventi importanti che permettono di mantenere le aree verdi e boschive di tutto il territorio belle e pulite per l'accesso degli escursionisti e di fare prevenzione per scongiurare il rischio di incendi.