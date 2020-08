E’ pronta per partire per un nuovo viaggio e iniziare la sua missione. Rosanna Franco, 60 anni, racconta così la sua prossima avventura da volontaria. Con Carlo Buffon, 57 anni – che già in passato aveva partecipato con lei ad altri viaggi di volontariato – Rosanna trascorrerà i mesi di luglio e agosto, in Angola. Ancora una volta la meta sarà l’Africa, dopo essere stata in Kenya, Burkina Faso, Uganda, ma anche Mozambico e Brasile.

Volontaria in Angola per regalare amore

«Ci recheremo presso la scuola Giusephina Bakhita di Luanda, gestita dalle suore dell’Istituto delle Figlie di Carità Canossiane – spiega – In questa comunità sono accolti oltre 2000 bambini e adolescenti. Noi con il nostro piccolo bagaglio di esperienze e con tutta la nostra buona volontà cercheremo di fare del nostro meglio». Una nuova avventura dall’altra parte del mondo per portare un sorriso e un aiuto concreto ai più piccoli e indifesi. «Dopo il mio primo viaggio oltre dieci anni fa, a ogni partenza mi accompagna un grandissimo entusiasmo, certa che l’aiuto che potrò offrire, anche se minimo, potrà essere molto importante – prosegue – Sono consapevole che non si tratterà di una vacanza, ma credo che a questo punto della mia vita in cui non mi trattengono più impegni familiari o lavorativi è doveroso cercare di fare qualcosa di concreto per donare sollievo a chi è meno fortunato. Cosa faremo in Angola? Del nostro meglio per aiutare i bambini e le suore, io occupandomi di accudire i piccoli, cucinare, intrattenerli, Carlo invece svolgendo lavori manuali. Ma la cosa più importante regaleremo a queste persone affetto e amore». I due volontari sono però certi che saranno anche loro a ricevere dei regali. «Dopo ogni esperienza torniamo con il cuore carico di gioia: in quei momenti vissuti in terre lontane si riesce a capire ciò che conta davvero e per dimenticare le fatiche e tutto ciò che di superfluo accompagna la nostra quotidianità», concludono.

(Giornale di Erba, sabato 14 marzo)