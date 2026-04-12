Volontariato in paese la chiave per trovare lavoro

A Sormano il volontariato in paese per i migranti è diventato chiave per trovare lavoro. Dieci persone impegnate le scorso anno sono riuscite a farsi assumere.

Lavori utili sul territorio

Migranti al lavoro per l’Amministrazione e per il paese: ora sono stati assunti e lavorano per aziende del territorio: a speranza è che la storia possa ripetersi. Anche per il 2026 l’Amministrazione ha avviato il progetto di coinvolgere i migranti arrivati sul territorio in piccoli lavori a servizio della comunità. Un esperimento già andato in porto lo scorso anno quando erano una decina i migranti, originari dell’Africa sub-sahariana, che si erano impegnati in lavori socialmente utili. “Questi stessi ragazzi ora lavorano per aziende del territorio – spiega il sindaco Giuseppe Sormani – Il Comune è stato referente per loro, sottolineando la loro buona volontà e la voglia di fare. Hanno capito che per integrarsi al meglio è stato necessario imparare l’italiano e capire come funziona il mondo del lavoro”. Fondamentale in questo senso è stato l’aiuto della Cooperativa e degli Alpini.

Ora con i migranti del Bangladesh

Il progetto adesso riparte con una nuova fase. Sono circa 70 i migranti ospitati e saranno loro, suddivisi a gruppi, ad essere impegnati in lavori socialmente utili. Ragazzi provenienti dal Bangladesh che si occuperanno di sfalci, taglio dell’erba, cura del verde per tre ore al giorno. E staremo a vedere se i nuovi arrivati mostreranno la giusta volontà. «Lo scorso anno i ragazzi che hanno mostrato volontà e impegno sono riusciti a trovare lavoro – afferma il sindaco – Ora vedremo come andrà. L’obiettivo era inserirli nella comunità e ci siamo riusciti. Certo non è semplice. Questi ragazzi devono essere seguiti, non possono svolgere lavori rischiosi, ma allo stesso tempo dovranno mostrare impegno nell’imparare l’italiano, è un requisito chiave».