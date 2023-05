“Volontariato: un’opportunità per tutti” a Villa Guardia

“Volontariato: un’opportunità per tutti” è il nuovo corso per avvicinarsi al mondo del sociale con specialisti del settore. Mercoledì 17 maggio la prima serata, alle 21, in Sala consiliare.

Il mondo del volontariato, si sa, è fondamentale per innumerevoli servizi offerti alla popolazione. Basti pensare a Croce rossa, Protezione civile... Ma i volontari, sono anche tutti coloro che dedicano il proprio tempo alle associazione del paese, a organizzare feste ed eventi per far divertire e intrattenere grandi e piccini. E questo mondo, dopo la pandemia che ha segnato la vita di ognuno di noi, è barcollante: mancano nuove forze di volontari. Da ciò, la necessità di creare un nuovo corso, con specialisti del settore, per affrontare tematiche legate al sociale e avvicinare al mondo del volontariato, come spiega l’assessore ai Servizi sociali Roberta Briccola: " Il corso, organizzato dall'assessorato ai Servizi Sociali, Gruppo Servizi sociali e le parrocchie di Villa Guardia - dettaglia - si propone di avvicinare i cittadini al mondo del volontariato, in particolare nell'ambito sociale. Nasce da un'esigenza espressa dalle associazioni del territorio di ricerca di nuovi volontari, diminuiti anche a seguito dell'emergenza covid». Le tre serate, infatti, si rivolgono ai cittadini che vogliono mettere a disposizione anche una piccola parte del proprio tempo: «Ad esempio neo pensionati, mamme e papà con figli adulti che hanno magari più tempo a disposizione, giovani che vogliono sperimentarsi in attività di cittadinanza attiva. Spero possano partecipare numerosi cittadini», aggiunge Briccola. Dunque, per informazioni o iscrizioni chiamare l’Ufficio Servizi sociali al numero 031-485221 (martedì e giovedì dalle 9 alle 12) o scrivere all’indirizzo servizisociali1@comune.villaguardia.co.it. Ulteriore alternativa: consegnare il tagliando di iscrizione nelle parrocchie o presso l’Ufficio protocollo del Comune. E’ possibile iscriversi entro domenica 14 maggio.

Il programma delle tre serate:

La Sala consiliare del Comune di Villa Guardia, in via Varesina 72, per tre serate differenti ospiterà il nuovo corso “Volontariato: un’opportunità per tutti”. Il primo incontro, mercoledì 17 maggio alle 21, vedrà la partecipazione della dottoressa Elena Zulli, operatrice del Csv Insubria Ets. Si continua il mercoledì successivo, stessa ora, con il tema “La relazione sociale d’aiuto e d’ascolto” a cura di Giorgia Bruno Florio, assistente sociale, e Milena Colzani, psicologa e psicoterapeuta del servizio psicopedagogico comunale. Ultimo appuntamento mercoledì 31 maggio, alle 21, con la presentazione delle realtà associative del territorio a cura dei sodalizi che operano nel sociale.