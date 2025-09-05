Volontario aggredito e derubato dell’incasso della sagra

La vittima è un uomo di 77 anni, che ha rimediato una ferita all'occhio e al ginocchio.

Volontario aggredito e derubato dell’incasso alla Sagra dell’Alborella di Inverigo. La vittima è un uomo di 77 anni, che ha rimediato una ferita all’occhio e al ginocchio.

Aggredito 77enne

Un appuntamento ormai tradizionale, ma è la prima volta che in 49 edizioni un volontario venga aggredito e derubato dell’incasso di serata. La Sagra dell’Alborella è un’iniziativa consueta nell’estate inverighese, con l’iniziativa promossa dall’Us Villa Romanò all’oratorio di Villa Romanò. La sagra si protrarrà fino a domenica 7 settembre, ma nella serata di domenica 31 agosto uno dei volontari è stato aggredito e l’incasso di serata che aveva con sé è stato portato via da un gruppo di malviventi. Al termine del servizio di domenica l’uomo, 77 anni, dopo essere uscito dall’oratorio, è stato aggredito da alcuni uomini, che lo hanno derubato dell’incasso di serata, di circa 2mila euro. L’anziano, portava l’incasso in una borsa a tracolla e la sua intenzione era quella di recarsi a depositarli subito in uno sportello bancomat della frazione.

“Aggressione violenta”

Non è chiaro quanti fossero gli aggressori, che subito si sono gettati contro l’uomo, rimasto ferito ad un occhio e ad un ginocchio.

“Un’aggressione durata pochi secondi: mi sono ritrovato per terra, mi hanno strattonato e si sono portati via la borsa. Non sono riuscito nemmeno a capire quanti fossero. Sarà durato tutto una decina di secondi. Sono finito a terra e ho visto delle ombre scappare in lontananza. Hanno atteso il momento giusto per aggredirmi” racconta la vittima, che preferisce restare anonima.

Il volontario si è poi fortunatamente ripreso, anche se la paura non è ancora passata: