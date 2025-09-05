Volontario aggredito e derubato dell’incasso della sagra

Volontario aggredito e derubato dell’incasso alla Sagra dell’Alborella di Inverigo. La vittima è un uomo di 77 anni, che ha rimediato una ferita all’occhio e al ginocchio.
Aggredito 77enne
Un appuntamento ormai tradizionale, ma è la prima volta che in 49 edizioni un volontario venga aggredito e derubato dell’incasso di serata. La Sagra dell’Alborella è un’iniziativa consueta nell’estate inverighese, con l’iniziativa promossa dall’Us Villa Romanò all’oratorio di Villa Romanò. La sagra si protrarrà fino a domenica 7 settembre, ma nella serata di domenica 31 agosto uno dei volontari è stato aggredito e l’incasso di serata che aveva con sé è stato portato via da un gruppo di malviventi. Al termine del servizio di domenica l’uomo, 77 anni, dopo essere uscito dall’oratorio, è stato aggredito da alcuni uomini, che lo hanno derubato dell’incasso di serata, di circa 2mila euro. L’anziano, portava l’incasso in una borsa a tracolla e la sua intenzione era quella di recarsi a depositarli subito in uno sportello bancomat della frazione.
“Aggressione violenta”
Non è chiaro quanti fossero gli aggressori, che subito si sono gettati contro l’uomo, rimasto ferito ad un occhio e ad un ginocchio.
“Un’aggressione durata pochi secondi: mi sono ritrovato per terra, mi hanno strattonato e si sono portati via la borsa. Non sono riuscito nemmeno a capire quanti fossero. Sarà durato tutto una decina di secondi. Sono finito a terra e ho visto delle ombre scappare in lontananza. Hanno atteso il momento giusto per aggredirmi” racconta la vittima, che preferisce restare anonima.
Il volontario si è poi fortunatamente ripreso, anche se la paura non è ancora passata:
“Sono tornato tra i banchi della sagra, ma lunedì e martedì ero ancora troppo scosso. Avevo paura, facevo fatica ad uscire di casa. Ho trascorso due giorni con il tremore, ripercorrendo quanto era accaduto. Penso che solo chi abbia passato una disavventura come la mia possa capire quello che è il mio stato d’animo”.