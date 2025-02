"Volti e voci della resistenza ucraina", tre anni di testimonianze dirette sulla guerra

Da Villa Guardia alla martoriata Ucraina. tre anni di missioni umanitarie, un libro dà voce alla popolazione che invoca giustizia e condanna l'aggressione russa.

Le missioni umanitarie

Conclusa domenica 23 febbraio la trentatreesima missione umanitaria alla vigilia del terzo anno di invasione su larga scala dell'Ucraina, il gruppo di volontari "Frontiere di Pace", che ha base nella parrocchia di Maccio, rilancia l'esigenza di raccogliere generi di prima necessità e dare voce a chi è ancora oppresso dalla violenza di una guerra che bersaglia i civili. Questa è la verità del conflitto che quotidianamente colpisce palazzi, case, scuole, attività economiche, strade e parchi. Una guerra di aggressione che terrorizza la popolazione.

Il libro e la raccolta fondi

Nel solco delle missioni umanitarie, della generosità dei benefattori che le alimentano a sostegno della popolazione ucraina, sabato primo marzo il Comune di Vertemate con Minoprio ospiterà la presentazione del libro "Volti e voci della resistenza ucraina", scritto da Giambattista Mosa e Nicola Gini. Appuntamento alle 21 in biblioteca comunale (via Vittorio Veneto 8).

Testimonianze da città e villaggi bersagliati

L'occasione è quella di approfondire la conoscenza del conflitto in Ucraina, che persiste dopo tre anni di perdite enormi in termini di vite umane e di devastazione di città e villaggi come Kharkiv, Izjum, Kramtorsk, Kostiantinivka, Kherson, Odessa e Zaporizhzhia. Luoghi dove i volontari di "Frontiere di Pace" insistono nell'attività solidale accanto alla popolazione che vide in condizioni di precarietà e paura.