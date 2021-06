Voragine in via Silvio Pellico, strada chiusa

Voragine in via Silvio Pellico, a Olgiate Comasco: strada chiusa nella zona alta.

Voragine, intervento di Comune e Polizia locale

L'asfalto, ceduto improvvisamente, ha lasciato spazio a una profonda apertura in via Silvio Pellico, traversa di via Luraschi, strada molto utilizzata per la prossimità di alcune attività commerciali e la scuola primaria di via San Gerardo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che ha chiuso la strada, l'assessore Flavio Boninsegna e tecnici di Como Acqua. Un episodio simile, nei mesi scorsi, era accaduto in via Marconi.