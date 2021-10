appuntamento

Occasione per scoprire la poesia e chi la pratica in varie vesti, a cura di Comune di Carugo, Biblioteca Comunale e Libri al sette

C'è il week-end del libro organizzato dalla biblioteca di Carugo: una bella occasione per scoprire la poesia e chi la pratica in varie vesti, a cura di Comune di Carugo, Biblioteca Comunale e Libri al sette. E' in programma per sabato 23 ottobre 2021.

Week-end del libro a Carugo: tutte le iniziative

Il Week-end del libro - Poetry edition, è in programma per sabato 23 ottobre 2021 all’Auditorium di Via XXV aprile a Carugo. Il programma della manifestazione prevede il suo inizio alle 15: una chiacchieratacon Martina Sangalli, finalista 26° edizione Campiello Giovani; alle 15.30 l'ospite sarà Stefano Buzzi, autore di "Poesie fatte in casa" ed. Convalle. A partire dalle 16, ci sarà la premiazione XVII Concorso Nazionale di Poesia V. Elli e dalle 17 live painting Haikoodle con Simone Savogin e Martina Dirce Carcano.

Per tutto il pomeriggio saranno attivi gli stand della libreria Libri al sette e della Biblioteca Comunale

Prenotazioni tramite Eventbrite al link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-week-end-del-libro-poetry-edition-189748963257