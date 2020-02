World cancer day, a Tavernerio si parla di cura e prevenzione

World cancer day: domani, martedì 4 febbraio 2020, c’è un incontro a Tavernerio per parlare di cura e prevenzione.

World cancer day, incontro a Tavernerio

Domani, martedì 4 febbraio 2020, in occasione del World cancer day in auditorium comunale a Tavernerio ci sarà un incontro per parlare di cura e prevenzione del tumore: l’appuntamento è organizzato dal Comune di Tavernerio con i Comuni di Albese e Lipomo. La conferenza, a ingresso libero, inizierà alle 21.

Alla serata interverranno la dottoressa Simona Bennardo, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice; la dottoressa Monica Giordano, primario del reparto di Oncologia dell’ospedale Sant’Anna; il dottor Mario Rampa, senologo e presidente dell’associazione Praevenus e la dottoressa Giulia Sebastianelli, biologa e nutrizionista. Modererà la giornalista Francesca Guido. Seguirà un rinfresco salutare.