Il campione paraolimpico Alex Zanardi è stato trasferito all’ospedale San Raffaele di Milano. In settimana, dopo le dimissioni dall’ospedale di Siena dove era stato ricoverato e sottoposto a diversi delicati interventi chirurgici, il 53enne era stato trasferito a Villa Beretta, il centro riabilitativo di Costa Masnaga, presidio dell’Ospedale Valduce.

Zanardi trasferito da Villa Beretta all’ospedale San Raffaele

A causa di “instabilità delle condizioni cliniche”, così spiega l’Ospedale Valduce, Zanardi è stato portato al San Raffaele, in Terapia intensiva. Era il 19 giugno quando il campione paralimpico si è schiantato contro un mezzo pesante. Stava partecipando alla staffetta benefica ‘Obiettivo Tricolore lungo la strada provinciale 146 nella zona di Pienza, quando è avvenuto lo scontro devastante. Trasportato all’ospedale di Siena in elicottero è stato sottoposto a difficili interventi chirurgici ed è stato in terapia intensiva per oltre un mese. L’Italia intera resta col fiato sospeso per le sue condizioni.