Zanzara Dengue, caso sospetto a Montorfano: ordinanza del sindaco per la disinfestazione

Zanzara Dengue: caso sospetto a Montorfano. Il Comune annuncia interventi di disinfestazione.

La comunicazione è stata diramata alla cittadinanza nella prima serata di oggi, venerdì 6 settembre 2024. In paese ci sarebbe un caso sospetto di Dengue con un soggetto che ha soggiornato in paese e potrebbe essere stato contagiato. Il caso si sarebbe verificato in zona Parravicina.

La comunicazione emessa da Ats Insubria ai cittadini specifica che:

"In via preventiva e precauzionale saranno attivati interventi di disinfestazione delle aree interessate prevedendo un ciclo di trattamenti adulticidi, per l'eliminazione degli esemplari adulti di zanzare, e trattamento larvicida e di bonifica ambientale. I cittadini dovranno pertanto tenere le finestre chiuse e durante il trattamento non potranno lasciare all'aperto animali domestici, cibi e panni stesi. Frutta e verdura potranno essere consumati generalmente dopo 72 ore e a seguito di accurato lavaggio".

Il Comune ha inoltre emesso in queste ore specifica ordinanza firmata dal sindaco Giuliano Capuano, con la quale "si chiede di effettuare, entro il 7 settembre, interventi di disinfestazione su suolo privato e pubblico all’interno di un’area compresa entro 200 metri di raggio intorno al luogo del caso sospetto di Dengue; eseguire la ricerca e rimozione di focolai larvali domestici e non domestici; avviare trattamenti adulticidi spaziale, con prodotti abbattenti e della vegetazione (erba alta, siepi, cespugli) fino a un’altezza di 3-4 metri".

Con la stessa ordinanza si invitano i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e chi abbia disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree del contagio di permettere, in caso di necessità, l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata e di chiudere le finestre durante le ore in cui verranno eseguiti interventi di disinfestazione in aree stradali, fino al termine degli interventi.