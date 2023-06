Zoffili, la risposta agli anarchici dopo le minacce: "Io avanti a testa alta"

Eugenio Zoffili, deputato erbese della Lega, risponde a chiare lettere agli anarchici dopo le minacce: "Io avanti a testa alta".

Nessuna intimidazione dalle scritte che oggi, sabato 3 giugno 2023, sono apparse in due punti distinti della città di Erba. "Zoffili a testa in giù", "Morte al fascista" non fanno fare un passo indietro al deputato erbese.

“C’è chi mi vuole morto e appeso a testa in giù. Ai delinquenti anarchici che hanno imbrattato i muri della nostra bella Erba con queste minacce di morte rispondo che non mi spaventano di certo e che vado avanti a lavorare per la mia comunità erbese e il mio Paese, in Consiglio comunale e in Parlamento, a testa alta e con ancor più determinazione di prima - ha fatto sapere Zoffili in una nota - Evidentemente questi criminali non hanno gradito l’apertura del nuovo ufficio di Polizia locale in stazione che ho fortemente voluto e recentemente inaugurato per poter garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini e continuano a non comprendere quanto stiamo facendo sul territorio e a Roma con Matteo Salvini e la squadra della Lega per tutti i cittadini italiani".