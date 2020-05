Zoffili (Lega), riaprire subito anche tatuatori già pronti e in sicurezza

Eugenio Zoffili (Lega) chiede di riaprire subito anche i tatuatori già pronti e in sicurezza. Presentato un OdG per la riapertura di attività di tatuaggi e piercing.

Zoffili: riaprire i tatuatori

“Tra i settori dimenticati dal Governo c’è anche quello del tatuaggio, un mercato che vale circa 300 milioni di euro all’anno e conta oltre 7.000 imprese in tutta Italia. I tatuatori usano da sempre i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, igienizzanti e materiale monouso) necessari per proteggersi dalle contaminazioni. Sono una delle categorie che, dopo il settore sanitario, saprebbe utilizzare nella maniera più adeguata i sistemi di protezione per impedire la contaminazione da virus aerobici e utilizzare procedure per evitare la contaminazione incrociata. I protocolli che oggi il Governo vuole imporre in tutti i comparti lavorativi non sono altro che le stesse procedure che il settore del tatuaggio e piercing usa già quotidianamente nei propri studi. Per questi motivi, su segnalazione del delegato provinciale di Bergamo della CNTP (Confederazione Nazionale Tatuatori e Piercer) Haiva Romanello, considerando che dietro a tali attività ci sono persone che attualmente si trovano in enormi difficoltà a sostenere le spese per partita Iva, utenze e affitti, ho presentato un Ordine del Giorno al DL covid in discussione alla camera dei deputati con il collega Domenico Furgiuele e il Presidente della X commissione attività produttive Barbara Saltamartini, già promotrice di una proposta di legge a tutela di questa categoria. Con questo atto parlamentare chiediamo al Governo di considerare le attività di tatuatore e piercing tra quelle che possono essere autorizzate da subito alla riapertura in sicurezza, nel rispetto delle misure di protezione sanitaria, che vengono già assicurate, e distanziamento sociale, al fine di salvaguardare le attività economiche e tutelare i livelli occupazionali”. Così Eugenio Zoffili, deputato della Lega e Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.