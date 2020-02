02-02-2020 è una data palindroma, non accadeva dal Medioevo

02-02-2020, zero due zero due due zero due zero. Quella di oggi, domenica 2 febbraio 2020, è una data palindroma: letta da sinistra a destra o da destra a sinistra risulta infatti esattamente uguale.

02-02-2020, quest’anno la Candelora è una data palindroma

Potrebbe sembrare una banale curiosità, in realtà è una particolare coincidenza matematica che accade molto raramente: l’ultima volta era successo l’11 novembre del 1111. In realtà, con il metodo italiano di scrivere le date i giorni palindromi non sono poi così rari. Lo è stato, ad esempio, il 20 febbraio del 2002. La data di oggi però, ed è questa la sua particolarità, è palindroma anche se scritta con il metodo anglosassone, che antepone il mese al giorno.

Con il metodo anglosassone ad esempio il 20 febbraio 2002 si scrive 02(mese)- 20 (giorno) – 2002 che, letto da destra a sinistra, risulterebbe 20-02-0220 e non può essere considerato palindromo. La data di oggi però, scritta con il metodo anglosassone, si scrive 02 (febbraio) – 02 (giorno) 2020. La prossima data palindroma in tutto il mondo non sarà che tra più di mille anni: il 3 marzo 3030.

I palindromi

Non solo le date, ma anche le parole e persino le frasi possono essere dei palindromi. Il più comune è il nome Anna, ad esempio, che letto da destra verso sinistra, rimane sempre Anna. Anche il numero otto è un palindromo, così come il nostro fiume Adda.

Ci sono palindromi anche molto più complicati, costituiti da intere frasi. Ne sono un esempio le frasi “i bar arabi” o “i cibi libici” ma anche frasi più lunghe come “i topi non avevano nipoti” oppure lo scioglilingua “E’ corta e non è sadica e non è acida se non è atroce”. Non ci credete? Provate a leggerla al contrario…

