Fiori da balcone colorati, piante sempreverdi ed erbette aromatiche possono decorare l’esterno e fare la differenza. Soprattutto per chi vive in città, magari all’interno di un condominio, spesso il balcone resta l’unico angolo a disposizione per dedicarsi al giardinaggio e portare un po’ di natura in casa. Così l’Amministrazione Comunale di Cantù, assessorato alla Cultura, grazie anche alla sponsorizzazione di alcuni fioristi e florovivaisti della città, al fine di rendere più bello, gradevole e accogliente il proprio territorio, ha istituito il concorso “Balconi fioriti” rivolto a tutti i residenti o domiciliati della città che dispongono di un balcone, davanzale o terrazzo fronte strada di qualsiasi genere e dimensione, e che si impegnano, a proprie spese, ad arredarlo con piante e fiori.

A Cantù il concorso balconi fioriti

“Il Concorso “Balconi fioriti” nasce dalla consapevolezza che ogni cittadino può contribuire a rendere più bella la nostra città attraverso il decoro floreale di balconi, davanzali o terrazzi, visibili dall’esterno, sul territorio comunale. Inoltre, tramite il linguaggio dei fiori, si intende valorizzare il legame affettivo che i cittadini hanno per il proprio paese ed il rispetto per la natura e premiare gli interventi che contribuiscono a diffondere l’immagine di una comunità accogliente e fiorita”, si legge nell’informativa del concorso.

Come partecipare

Il concorso, a tema libero, è gratuito ed aperto a tutti i residenti o domiciliati a Cantù. La manifestazione intende premiare coloro che maggiormente si distingueranno nell’abbellire balconi, davanzali o terrazzi fronte strada comunale con fiori e piante per far risaltare la bellezza delle composizioni floreali esposte.

Non sono ammessi gli arredi verdi eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche e fiori finti di alcun genere. Sono esclusi dalla partecipazione coloro che esercitano in proprio l’attività di fiorista e/o vivaista. Il concorso ha la seguente durata: 21 giugno – 21 luglio 2020.

CLICCA QUI PER ALTRE INFO SULLA PARTECIPAZIONE