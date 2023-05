A Erba in mostra le foto di Palmira

Mostra fotografica in biblioteca

Inaugurazione sabato 6 maggio, alle 17 presso il Museo Civico di Erba

"Le storie straordinarie di Palmira", è realizzata a cura di HumanLab IULM in collaborazione con Fondazione Terra Santa.

La mostra propone un viaggio attraverso i monumenti di Palmira, lo storico sito della Siria dichiarato patrimonio UNESCO, oggetto negli anni scorsi delle devastazioni da parte dei militanti dello Stato islamico dell’ISIS, raccogliendo tutte le testimonianze sopravvissute nei musei, centri di ricerca e biblioteche di tutto il mondo.

Ad accompagnare il visitatore sono, inoltre, le parole della professoressa Maria Teresa Grassi, archeologa, docente della Statale, direttrice degli scavi archeologici dell'Università degli Studi di Milano nel sito di epoca romana di Calvatone-Bedriacum e della missione archeologica siro-italiana a Palmira (PAL.M.A.I.S.), prematuramente scomparsa nel 2020.

Interverrà all’inaugurazione la curatrice della mostra, dott.ssa Gioia Zenoni, project manager del centro di ricerca HumanLab del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università IULM di Milano.

La fama planetaria di Palmira è legata alla drammatica guerra che, dal 2011, sconvolge la Siria, la sua popolazione e il suo patrimonio culturale. Il sito archeologico, Patrimonio UNESCO dal 1980 e “sito in pericolo” dal 2013, è stato devastato da spettacolari distruzioni e utilizzato come sfondo per eccidi di massa nonché per il barbaro assassinio di Khaled al-As‘ad, direttore del Museo Archeologico di Palmira, quasi a voler annientare la memoria del luogo e la sua eredità per le generazioni future.

Ma Palmira non merita di essere solo questo nell’immaginario collettivo, perché i suoi monumenti, le sue statue, le sue epigrafi testimoniano storie straordinarie. Storie che parlano di dialogo fra culture assai differenti fra loro e che noi oggi possiamo leggere grazie al meticoloso lavoro di ricerca archeologica condotto per oltre un secolo dagli studiosi di tutto il mondo.

Fra questi vi è la prof. Maria Teresa Grassi, direttore della prima missione archeologica congiunta italo-siriana a Palmira, che ha affidato la ricostruzione del complesso mosaico di voci, sguardi e testimonianze dell’antica città carovaniera al libro “Palmira. Storie straordinarie dell’antica metropoli d’Oriente”, pubblicato nel 2017 da Edizioni Terra Santa. Da esso prende le mosse questa mostra, accompagnando alla scoperta di alcune delle “storie straordinarie” in cui sono racchiuse l’identità e la memoria dei protagonisti dell’epopea di Palmira, dall’antichità ai nostri giorni.

Il percorso espositivo raccoglie fotografie che spaziano dalla pittura, alla scultura, all’architettura, ai reperti archeologici, epigrafici e numismatici esposti nei musei, nelle biblioteche e negli archivi universitari della Siria e del resto del mondo. A queste testimonianze si alternano le fotografie con cui colleghi, collaboratori e allievi hanno voluto ricordare Maria Teresa Grassi. Un progetto corale, che rispecchia lo spirito dell’antica città, ma che vuole anche restituire la capillarità di questa eredità nel contesto contemporaneo.

Foto 1 di 4 Maria Teresa Grassi_foto Marina Albeni Foto 2 di 4 Valle delle tombe_foto Miriam Romagnolo Foto 3 di 4 Tomba a torre di Elahbel_foto Miriam Romagnolo Foto 4 di 4 panoramica_foto Gioia Zenoni

Informazioni

Dove: Museo Civico di Erba, presso Villa Ceriani, via Ugo Foscolo 23 – Erba (CO)

Orari di apertura: martedì 9.00-13; giovedì 9.00-13.00; venerdì 15.00-18.00 (consigliata la prenotazione)

Per informazioni: museoerba@comune.erba.co.it; 031.3355341; 366.2177464

Ingresso gratuito

La mostra resterà aperta fino al 4 giugno 2023.