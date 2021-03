Nasce “Attiva- menti: react and relax”: video su Facebook dedicati al benessere e guidati da Ilaria Pallotta, psicomotricista funzionale, una professionista che si occupa di promuovere nelle persone di ogni età attività per consentire movimenti efficaci e funzionali in ogni situazione.

A Lipomo nasce il progetto di comunità “Attiva-menti”

Il progetto, la cui fruizione è gratuita, nasce all’interno del lavoro di comunità promosso dall’amministrazione comunale che coinvolge le associazioni del territorio e vede il contributo professionale di Cooperativa Leonardo. Il lavoro di comunità ha l’obiettivo di accompagnare e creare supporto alle attività che vengono intraprese sul territorio, unire tra loro persone, generazioni, esperienze e culture generando benessere relazionale.

Un progetto sostenuto dal vicesindaco di Lipomo, Gianluca Leo, assessore anche ai servizi sociali ed alle politiche giovanili e dall’assistente sociale incaricata Viviana Rovi e che nemmeno la zona rossa è riuscita ad arrestare. All’attività già intrapresa in presenza si unisce ora quest’iniziativa virtuale che consente di rimanere in contatto con sé e con gli altri attraverso nuovi strumenti e nuovi linguaggi.

Il progetto si trasferisce su FB alla pagina “Vivere Lipomo, comune e comunità” dove saranno disponibili i video di Pallotta, psicomotricista della cooperativa Leonardo che accompagnerà cittadini senior e junior a scoprire e riscoprire esercizi per l’equilibrio fisico e non solo, prendendo coscienza e indentificando la sensazione, affidano sensibilità e organizzazione motoria.

(Nella foto in copertina il vicesindaco Gianluca Leo e Ilaria Pallotta, psicomotricista funzionale)